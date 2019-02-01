Футбол

«Реал» обыграл «Жирону» и вышел в полуфинал Кубка ИспанииРИА Новости вчера в 17:33

Жирона — Реал
1 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Монтиливи»
27′
Карим Бензема
43′
Карим Бензема
Марк Муньеса
Хуанпе Рамирес
46′
Кристиан Стуани
49′
58′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Кристиан Стуани
Валери Фернандес
59′
63′
Серхио Рамос
Начо Фернандес
65′
Даниэль Карвахаль
67′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Пайк Сын Хо
Алекс Пачон
68′
Педро Антонио Порро
71′
Энтони Лосано
72′
76′
Маркос Льоренте
У проигравших гол забил Педро Порро (71). В первом матче двухраундового противостояния "Реал" обыграл "Жирону" со счетом 4:2. Ранее в полуфинал турнира вышли "Валенсия", "Бетис" и "Барселона".
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