Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче ПримерыRT на русском вчера в 12:37

Реал — Вильярреал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мариано Диас
2′
11′
Жерар Морено
Хесус Вальехо
40′
43′
Родриго Фунес Мори
Мариано Диас
49′
56′
Альфонсо Педраса
Мануэль Тригерос
Федерико Вальверде
Иско
62′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
62′
72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
Браим Диас
Винисиус Жуниор
74′
82′
Марио Гаспар
Жауме Коста
84′
Альваро Гонсалес
89′
Висенте Иборра
90′+4′
Жауме Коста
Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
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