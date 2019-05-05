«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче ПримерыRT на русском вчера в 12:37

Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

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Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Происшествия Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.

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Происшествия Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево 24 машины скорой помощи находились на месте трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился пассажирский самолет, в который попала молния.

Происшествия В Магнитогорске главный врач больницы объявлен в розыск "Уголовное дело в отношении Черепанова Артема Эдуардовича 4 марта 2019 года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска, но обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, так и не явился в суд ни на одно судебное заседание", — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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Наука Древняя стела подтвердила существование библейского царя Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.