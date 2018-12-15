Футбол
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости14:34
Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании, который стал для "сливочных" следующей календарной домашней игрой после разгрома на своем поле от московского ЦСКА в Лиге чемпионов в среду со счетом 0:3.
РИА Новости14:34
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Реал Мадрид - Райо Вальекано прогноз на матч испанской Примеры: столичное дерби будет с голами
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