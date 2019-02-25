Футбол
«Реал» обыграл «Леванте» в чемпионате Испании благодаря двум пенальтиРИА Новости 17:03
Рохер Марти
|25′
|28′
Начо Фернандес
|43′
Карим Бензема
Рубен Рочина
|57′
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
|60′
Рохер Марти
|60′
|68′
Лукас Васкес Иглесиас
|69′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
Рохер Марти
Рафаэль Двамена
|73′
|74′
Карим Бензема
Гарет Бэйл
|78′
Гарет Бэйл
Педро Лопес
|82′
|83′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
Антонио Луна
|84′
|86′
Начо Фернандес
Рубен Рочина
|88′
Энис Барди
Никола Вукчевич
|89′
|40%
|Владение мячом
|60%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|10
|17
|Фолы
|11
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
25
Фернандес
7
Саймон
18
Кабако
14
Везу
4
Робер
22
Луна
5
Дукуре
24
Кампанья
17
Вукчевич
20
Двамена
11
Моралес
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
15
Вальверде
17
Васкес
11
Бэйл
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Реала" обыграли "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая на поле "Леванте", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Карим Бензема (43-я минута, пенальти) и Гарет Бейл (78, пенальти).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Политика
В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав
Введение электронных прав позволит автомобилистам не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Обновлено в 19:41
Политика
В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов
Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:37
Кино
Рами Малек получил «Оскара» за лучшую мужскую роль
Обновлено в 22:59
Экономика
Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию
Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями.
Обновлено в 17:14
Общество
Акция памяти Немцова в Москве прошла спокойно
Согласованная акция памяти Бориса Немцова в центре Москвы прошла без нарушений, задержанных во время ее проведения нет, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирске
Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено в 21:47
Происшествия
В Прикамье совершено покушение на депутата Заксобрания от КПРФ
В Соликамске совершено покушение на депутата Заксобрания Прикамья от КПРФ Илью Кузьмина.
Обновлено в 18:27
Кино
Леди Гага получила Оскар за лучшую песню к фильму «Звезда родилась»
Премия отдана картине "Звезда родилась". Лучшей песней на кинопремии Оскар в 2019 году признана композиция из фильма "Звезда родилась".
Обновлено в 22:31
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Политика
Граждане России высказались о «деле Арашуковых»
По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Устроившего самосуд над школьником жителя Приморья оставили на свободе
Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест жителя края, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне, другую меру пресечения следователи просить не будут, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 21:10
Происшествия
На Камчатке погиб катавшийся на снегоходе подросток
В пяти километрах от села Эссо Быстринского района по Камчатскому краю погиб 13-летний мальчик.
Обновлено в 22:07
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков
В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
Обновлено в 02:22
Происшествия
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Общество
В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин
Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей
Обновлено в 02:52
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах
Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:56
Общество
Весна начнется во второй половине марта
В столичном регионе неделя начнется с облачной погоды, не исключен дождь.
Обновлено в 21:00
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Якутии во время пурги пропали три человека
Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено в 21:36
Культура
Актер Билли Портер пришел на церемонию «Оскар» в пышном платье
Американский актер Билли Портер шокировал присутствующих на церемонии вручения премии «Оскар» своим нарядом.
Обновлено в 22:44
Кино
«Человек-паук: Через вселенные» получил «Оскар» за лучший мультфильм
Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".
Обновлено в 21:44
Политика
Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет
В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Политика
Четыре колумбийских консула ушли из Венесуэлы пешком
Главы консульств Колумбии в четырех городах Венесуэлы пешком пересекли границу и вернулись на родину.
Обновлено в 19:35
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Музыка
Права на песню Maruv для Евровидения оказались у компании из России
Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, это следует из данных сервиса "Яндекс Музыка".
Обновлено в 18:04