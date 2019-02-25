Мадридский «Реал» обыграл «Леванте» благодаря двум пенальтиКрасная весна вчера в 16:36

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Музыка Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении» Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на "Евровидении-2019", заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.

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Происшествия ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».

Общество В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.

Происшествия Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.

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Происшествия В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.

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Происшествия В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).