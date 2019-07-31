Футбол

«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матчеГазета.Ru 14:00

Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу испанской команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» в защите — совсем мрак. За июль пропустили 16 голов, а должны были еще больше

Sport24.ru17:15

Бензема оформил хет-трик в матче за 3-е место Audi Cup с «Фенербахче»

Sports.ru13:32

Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче» и занять третье место на Audi Cup

Матч ТВ13:50

Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче» и занять третье место на Audi Cup

Sportbox.RU13:50

Бензема принес «Реалу» первую победу, «Тоттенхэм» оставил «Баварию» без трофея

Спорт-Экспресс17:05

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-место на Кубке Ауди

Евро-футбол.ру13:52

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup, Бензема забил 3 гола

Чемпионат13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Авто

Как дорожают модели LADA в сравнении с конкурентами

На страницах портала "Лада.онлайн" опубликованы результаты исследований экспертов агентства RussianAutomotive Market Research, которые провели сравнительный анализ динамики подорожания некоторых моделей, представленных на российском авторынке.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Samsung представила флагманский планшет Galaxy Tab S6. Цена в России

Обновлено в 13:40
Политика

Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров

Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.
Обновлено в 16:13
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Пентагон готовит развертывание войск в Европе

Обновлено в 07:46
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Здоровье

Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Общество

Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева

Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено в 10:15
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench

Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Единоборства

Поветкин может провести бой с Фьюри

Обновлено вчера в 14:24
Наука

Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре

Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири

По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Общество

Москва названа лучшим студенческим городом России

Обновлено в 10:25
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Общество

Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»

Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Общество

УАЗ сократит тысячу сотрудников завода

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Наука

Из Черного моря в Средиземное скоро отправится древнеегипетское судно

Обновлено в 08:18
Кино

Netflix выпустил трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе

Напомним, что «Ирландец» является девятым фильмом, который сняла Мартин Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.
Обновлено в 13:27
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Набиль Дирар
Марокканский футболист
Марокканский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фенербахче» и сборной Марокко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное