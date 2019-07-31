Футбол

«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 14:00

Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу испанской команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче» и занять третье место на Audi Cup

Sportbox.RUвчера в 13:50

Бензема принес «Реалу» первую победу, «Тоттенхэм» оставил «Баварию» без трофея

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

«Реал» обыграл «Фенербахче», команды забили восемь голов

Нева Спортвчера в 13:55

Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче» и занять третье место на Audi Cup

Матч ТВвчера в 13:50

«Реал» в защите — совсем мрак. За июль пропустили 16 голов, а должны были еще больше

Sport24.ruвчера в 17:15

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-место на Кубке Ауди

Евро-футбол.рувчера в 13:52

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup, Бензема забил 3 гола

Чемпионатвчера в 13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика

Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Политика

Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Забайкалье как способа сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 01:28
Политика

Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Футбол

Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"

Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона.
Обновлено вчера в 17:10
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа

Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
Обновлено в 02:54
Экономика

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

Кредит "по делу" Пока министр экономики Максим Орешкин дискутирует с Центробанком, является ли закредитованность населения причиной слабого экономического роста, в стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами".
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ

Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»

Обновлено в 00:25
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Интернет

Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений

Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».
Обновлено в 02:10
Общество

Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни

Синоптики сообщили о приближающемся тайфуне "Випа", который достигнет Приморья 12-13 августа.
Обновлено в 01:30
Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Авто

Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ

Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом

Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Набиль Дирар
Марокканский футболист
Марокканский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фенербахче» и сборной Марокко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное