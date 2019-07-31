Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup

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