Футбол
«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матчеГазета.Ru 14:00
Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу испанской команды.
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