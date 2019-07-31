Мадридский «Реал» победил турецкий «Фенербахче» в матче за третье место на товарищеском турнире Audi Cup в Мюнхене. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Реала». В составе мадридцев хет-трик на счету Бензема, также по голу забили Начо и Мариано Диас.

«Реал» обыграл «Фенербахче» и занял третье место на Audi Cup

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