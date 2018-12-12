Футбол

«Реал» обыграл ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА. Армейцы мимо плей-офф
Матч ТВ
08:43

Реал — ЦСКА
0 – 2
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Накануне юношеская команда «Локомотива» обыграла «Шальке» (4:1) и вышла в плей-офф. После 6 туров ЦСКА набрал 2 очка. Армейцы дважды сыграли вничью с «Викторией», проиграв все остальные матчи.
Матч ТВ08:43

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ЦСКА проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА и занял последнее место в группе

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Юношеская лига УЕФА. ЦСКА в гостях проиграл «Реалу» и занял последнее место в группе

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