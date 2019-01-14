Футбол

«Реал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании
ТАСС
17:02

Бетис — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Андрес Гуардадо
4′
13′
Лука Модрич
35′
Лука Модрич
42′
Серхио Рамос
46′
Карим Бензема
Кристо Гонсалес
62′
Федерико Вальверде
Франсис Герреро
Кристиан Тельо
67′
Серхио Каналес
67′
74′
Серхио Регилон
Дани Себальос
82′
Федерико Вальверде
Браим Диас
Андрес Гуардадо
Риад Будебуз
85′
Вильям Карвалью
86′
Антонио Санабрия
Лорен Морон
88′
88′
Дани Себальос
"Реал" одержал победу над "Бетисом" со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Лука Модрич (13-я минута) и Даниэль Себальос (88). У проигравших отличился Серхио Каналес (67).
ТАСС17:02

Подробнее о событии

У «Реала» 26,3 процента владения мячом в матче с «Бетисом»

Спорт-Экспресс17:54

«Реал» обыграл «Бетис», но лишился Бензема

Матч ТВ16:48

«Реал» на 88-й минуте вырвал победу в матче с «Бетисом»

Советский спорт16:41

«Реал» вырвал победу в матче с «Бетисом», забив в концовке

Чемпионат16:38

«Реал» одолел «Бетис» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Газета.Ru17:22

«Реал» с трудом обыграл «Бетис»

Soccer.ru16:40

Солари о 5 молодых игроках в матче с «Бетисом»: «Мы и планировали вливать в „Реал“ свежую кровь»

Sports.ru20:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Обновлено в 23:04
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом на концерте

По словам очевидцев, неизвестный мужчина взбежал на сцену во время выступления Адамовича и ударил политика ножом.
Обновлено в 14:40
Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Учительница в Сызрани госпитализирована после удара ученика

В одной из школ Сызрани Самарской области ученик напал на учительницу.
Обновлено в 09:14
Теннис

Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
Обновлено в 20:24
Кино

HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.
Обновлено в 22:33
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Космос

Причиной отказа «Спектра-Р» могла стать космическая радиация

Причиной отказа радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 08:22
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
Обновлено в 12:55
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено в 16:51
Экономика

Минэкономразвития представило новую методику производительности труда

Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.
Обновлено в 16:06
Космос

Грузовой корабль Dragon покинул МКС

Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 19:15
Политика

На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 22:37
Спорт

Российские биатлонистки завоевали «золото» в эстафете на Кубке мира

За сборную России в эстафете 4х6 км в Оберхофе выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 07:39
Экономика

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
Обновлено в 18:57
Общество

Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Обновлено в 20:09
Наука

Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Трамп пригрозил разорить Турцию

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам.
Обновлено в 19:43
Экономика

Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено в 22:11
Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
ЖКХ

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено в 22:00
Спорт

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Обновлено в 09:52
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Финансы

Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии.
Обновлено в 17:57
ещё по теме
Главное