Футбол

«Реал» обыграл «Бетис», но лишился Бензема
Sportbox.RU
16:48

Бетис — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Андрес Гуардадо
4′
13′
Лука Модрич
35′
Лука Модрич
42′
Серхио Рамос
46′
Карим Бензема
Кристо Гонсалес
62′
Федерико Вальверде
Франсис Герреро
Кристиан Тельо
67′
Серхио Каналес
67′
74′
Серхио Регилон
Дани Себальос
82′
Федерико Вальверде
Браим Диас
Андрес Гуардадо
Риад Будебуз
85′
Вильям Карвалью
86′
Антонио Санабрия
Лорен Морон
88′
88′
Дани Себальос
Матч чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Бетисом" завершился победой королевского клуба со счетом 2:1. Счет на 13-й минуте открыл Лука Модрич. Во втором тайме Серхио Каналес сравнял счет, но за 2 минуты до завершения второго тайма вышедший на замену Даниэль Себальос принес победу гостям.
Sportbox.RU16:48

Подробнее о событии

«Реал» одолел «Бетис» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Газета.Ru17:22

«Реал» обыграл «Бетис», но лишился Бензема

Матч ТВ16:48

«Реал» на 88-й минуте вырвал победу в матче с «Бетисом»

Советский спорт16:41

«Реал» вырвал победу в матче с «Бетисом», забив в концовке

Чемпионат16:38

У «Реала» 26,3 процента владения мячом в матче с «Бетисом»

Спорт-Экспресс17:54

«Реал» с трудом обыграл «Бетис»

Soccer.ru16:40

Солари о 5 молодых игроках в матче с «Бетисом»: «Мы и планировали вливать в „Реал“ свежую кровь»

Sports.ru20:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Футбол

«Марсель» и «Монако» сыграли вничью в матче 20-го тура Лиги 1

«Марсель» дома сыграл вничью с «Монако» в 20-м туре французской Лиги 1.
Обновлено в 16:53
Футбол

Де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче АПЛ в этом сезоне

Обновлено в 13:31
Футбол

«Крылья Советов» подписали контракт с Самедовым

Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с бывшим игроком столичного "Спартака" Александром Самедовым.
Обновлено в 06:21
Футбол

Дубль Кьезы вывел «Фиорентину» в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии Фиорентина на выезде обыграла команду Торино 2:0. У победителей оба мяча забил нападающий Федерико Кьеза.
Обновлено в 11:03
Футбол

Игуаин подал официальный запрос на трансфер в «Челси»

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин подал официальный запрос на трансфер в "Челси", сообщают СМИ.
Обновлено в 15:22
Футбол

Маркизио хотел бы сыграть с Роналду в «Ювентусе»

Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде с Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:20
Футбол

«Леганес» подписал украинского защитника

Обновлено в 14:56
Футбол

Неймар: «С каждой игрой ладим с Кавани всё лучше и лучше»

Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал об отношениях с партнёром по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.
Обновлено в 16:43
Футбол

Аршавин: «За „Барселону“ играл бы бесплатно, но недолго»

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин подчеркнул, что был готов поиграть некоторое время за «Барселону» на бесплатной основе.
Обновлено в 19:43
Футбол

Сборная Японии вышла в плей-офф Кубка Азии после победы над Оманом

Сборная Японии нанесла поражение команде Омана в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Эвертон» минимально обыграл «Борнмут»

13 января между коллективами «Эвертон» и «Борнмут» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 11:09
Футбол

Дзюба поздравил болельщиков со старым Новым годом

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил болельщиков со старым Новым годом, который празднуется в ночь с 13 на 14 января.
Обновлено в 15:29
Футбол

«Рубин» обыграл «Диошдьер» в товарищеском матче

"Рубин" победил "Диошдьер" в товарищеском матче (2:0). Голами отметились полузащитники Владислав Пантелеев и Павел Могилевец.
Обновлено в 11:05
Футбол

Кассано сделал выбор между Роналду и Месси

Обновлено в 12:37
Футбол

Сидящий в «Бутырке» футболист Кокорин пожаловался на мучающие его боли

Обновлено в 19:08
ещё по теме
Главное