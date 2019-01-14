Матч чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Бетисом" завершился победой королевского клуба со счетом 2:1. Счет на 13-й минуте открыл Лука Модрич. Во втором тайме Серхио Каналес сравнял счет, но за 2 минуты до завершения второго тайма вышедший на замену Даниэль Себальос принес победу гостям.

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