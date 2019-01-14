Футбол

«Реал» обыграл «Бетис», но лишился Бензема
Матч ТВ
вчера в 16:48

Бетис — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Андрес Гуардадо
4′
13′
Лука Модрич
35′
Лука Модрич
42′
Серхио Рамос
46′
Карим Бензема
Кристо Гонсалес
62′
Федерико Вальверде
Франсис Герреро
Кристиан Тельо
67′
Серхио Каналес
67′
74′
Серхио Регилон
Дани Себальос
82′
Федерико Вальверде
Браим Диас
Андрес Гуардадо
Риад Будебуз
85′
Вильям Карвалью
86′
Антонио Санабрия
Лорен Морон
88′
88′
Дани Себальос
Матч чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Бетисом" завершился победой королевского клуба со счетом 2:1. Счет на 13-й минуте открыл Лука Модрич. Во втором тайме Серхио Каналес сравнял счет, но за 2 минуты до завершения второго тайма вышедший на замену Даниэль Себальос принес победу гостям.
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