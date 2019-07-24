Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игрыSoccer.ru вчера в 21:14
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
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«Реал» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов
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Реал - Арсенал: когда и по какому каналу трансляция международного кубка чемпионов
Prognozistвчера в 06:07
Международный кубок чемпионов: «Реал» Мадрид vs «Арсенал», прогноз на 24 июля
LoginCasino.com22 июля в 10:14
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В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
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МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.
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