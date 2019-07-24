"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.

«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры

Происшествия Лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре погибли четверо детей, будет закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки края Аллу Кузнецову.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Политика Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью» Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».

Музыка Гитарист «Кино» ответил группе Metallica Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".

Общество Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.

Энергетика «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе» На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.

Общество Кроссовки Nike продали на аукционе в США за рекордные $437,5 тысячи Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за $437,5 тыс. Это новый мировой рекорд для пары кроссовок.

Футбол «Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом» Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Происшествия Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны.

Политика Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.

Экономика Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.

Политика Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".

Здоровье Екатеринбургский врач вошёл в пятёрку лучших эндоскопистов на Урале Врач городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов, которые отправятся в Японию для обучения.

Армия и оружие На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М» На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».

Политика Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года, следует из данных исследования Международного валютного фонда, сообщили украинским СМИ.

Происшествия В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.