Футбол

«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игрыSoccer.ru вчера в 21:14

"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
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Гол Бэйла помог «Реалу» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

Советский спорт01:09

Суперматч «Реала» и «Арсенала»: удаления, шедевр Ляказетта и возвращение Бэйла

Спорт-Экспресс02:20

Реал Мадрид – Арсенал. Ставки аналитиков на матч Международного Кубка Чемпионов

Букмекеры.рфвчера в 10:47

«Реал» — «Арсенал». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 21:37

Бэйл помог «Реалу» отыграться с 0:2 в матче против «Арсенала» и победить в серии пенальти

Матч ТВвчера в 21:12

«Реал» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов

Sport.ruвчера в 18:29

Голы Бэйла и Асенсио — в видеообзоре матча «Реал» — «Арсенал»

Чемпионат00:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия

Лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара

Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре погибли четверо детей, будет закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки края Аллу Кузнецову.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

США заявили об уничтожении второго иранского беспилотника

Обновлено вчера в 17:48
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Политика

Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28
Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
Обновлено в 05:41
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Общество

Кроссовки Nike продали на аукционе в США за рекордные $437,5 тысячи

Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за $437,5 тыс. Это новый мировой рекорд для пары кроссовок.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол

«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»

Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей

Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны.
Обновлено в 05:37
Политика

Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отпустил свою пожилую жену на отдых с другим мужчиной

Шоумен Гоген Солнцев отпустил свою супругу Екатерину Терешкович отдыхать с другом детства.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Власти Кубани дали оценку семье посаженного на цепь мальчика

Обновлено в 04:24
Экономика

Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения

Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье

Екатеринбургский врач вошёл в пятёрку лучших эндоскопистов на Урале

Врач городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов, которые отправятся в Японию для обучения.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»

На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».
Обновлено в 05:10
Политика

Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы

Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года, следует из данных исследования Международного валютного фонда, сообщили украинским СМИ.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба

Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
Общество

Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено в 04:46
Происшествия

В Екатеринбурге на пути кортежа Путина заложили муляж бомбы

Инцидент произошел 10 июля, тогда как за день до этого в месте, где заложили муляж взрывчатки, проезжал кортеж Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:49
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Александр Ляказетт
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Французский футболист, нападающий клуба «Арсенал» и сборной Франции.
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