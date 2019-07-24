Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игрыSoccer.ru вчера в 21:14
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
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«Реал» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов
Sport.ruвчера в 18:29
Реал Мадрид – Арсенал. Ставки аналитиков на матч Международного Кубка Чемпионов
Букмекеры.рфвчера в 10:47
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