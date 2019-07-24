"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.

«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры

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