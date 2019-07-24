Футбол

«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игрыSoccer.ru вчера в 21:14

"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
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«Реал» помучался с «Арсеналом», но от поражения спас воскресший Гарет Бейл (видео)

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Бэйл помог «Реалу» отыграться с 0:2 в матче против «Арсенала» и победить в серии пенальти

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«Реал» — «Арсенал». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 21:37

Гол Бэйла помог «Реалу» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

Советский спорт01:09

«Реал» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов

Sport.ruвчера в 18:29
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