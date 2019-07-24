Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игрыSoccer.ru вчера в 21:14
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
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«Реал» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов
Sport.ruвчера в 18:29
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
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Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
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В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
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Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери
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В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
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В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
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Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
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Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
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На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
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Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
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Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
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Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
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Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
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У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
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Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
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Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде
Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
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ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд
Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 20:38
Гаджеты
У нового iPhone не будет разъема USB Type-C
Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
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Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
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«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Общество
Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве
Штаб, занимающийся борьбой против оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, состоит из группы технологов, занимавшихся проектами Пригожина в Африке.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Привет из прошлого века: японская компания представила новую серию аудиокассет
Казалось бы, что эпоха аудиокассет закончилась ещё в первой половине прошлого десятилетия.
Обновлено в 02:56