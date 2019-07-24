Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче в СШАРБК 21:15
Мадридский «Реал» обыграл лондонский «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов – предсезонного турнира. В поединке, который прошел в американском штате Мэриленд, счет открыли футболисты английского клуба. На 10-й минуте Александр Лаказетт реализовал пенальти.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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