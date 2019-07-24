Футбол

«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче в СШАРБК 21:15

2 фото
Мадридский «Реал» обыграл лондонский «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов – предсезонного турнира. В поединке, который прошел в американском штате Мэриленд, счет открыли футболисты английского клуба. На 10-й минуте Александр Лаказетт реализовал пенальти.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Реал» — «Арсенал». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ru21:37

Бэйл помог «Реалу» отыграться с 0:2 в матче против «Арсенала» и победить в серии пенальти

Матч ТВ21:12

«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче в США

РБК21:15

Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Игрока увезли на скорой

Soccer.ru21:47

Бэйл помог «Реалу» отыграться с 0:2 в матче против «Арсенала» и победить в серии пенальти

Sportbox.RU21:12

«Реал» в товарищеском матче обыграл «Арсенал» в серии пенальти

Чемпионат21:37

«Реал» по пенальти обыграл «Арсенал», Бэйл отметился голом

Спорт-Экспресс21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Обновлено в 11:25
Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте "Холдоми" произошел пожар.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Производители товаров и продуктов уменьшают размеры упаковок

За последние шесть лет производители повседневных товаров и продуктов уменьшили размеры упаковок в общей сложности на 7-20 процентов.
Обновлено в 02:51
Здоровье

В Госдуме предложили разрешить частным клиникам вакцинацию

Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат.
Обновлено в 20:43
Наука

Фотографии туристов помогают ученым в исследованиях

Обновлено в 16:56
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами

Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Общество

Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

Обновлено в 20:45
Космос

СМИ: Канада инвестирует $76 млн в строительство низкоорбитальных спутников интернет-связи

Правительство Канады выделит 100 млн канадских долларов ($76 млн) в течение ближайших пяти лет на строительство низкоорбитальных спутников, с помощью которых намерено обеспечить доступ к высокоскоростной интернет-связи жителям отдаленных регионов Канады и других стран мира.
Обновлено в 21:04
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика

Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Происшествия

На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет

Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие

На востоке ДР Конго 12 человек убиты при нападении боевиков

В результате вооруженного нападения группы террористов на две деревни близ города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), были убиты 12 мирных жителей.
Обновлено в 20:32
Политика

США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»

США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика

В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере

Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено в 20:50
Происшествия

В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами

В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.
Обновлено в 17:22
Политика

Определены шансы Украины на сближение с Россией

Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие

ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия

Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае

Обновлено в 21:50
Общество

России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.
Обновлено в 21:20
Здоровье

Роспотребнадзор разработал принципы здорового питания

Сотрудники Роспотребнадзора разработали принципы правильного питания, которые помогут укрепить здоровье.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Технологии

Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать

Обман с многолетней историей Бывший подрядчик компании Siemens Дэвид Тинли (David Tinley) признал себя виновным в использовании так называемых «логических бомб» с целью наживы – заработка за счет компании.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Музыка

Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

Обновлено в 15:05
ещё по теме
Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное