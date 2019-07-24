Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игрыSoccer.ru вчера в 21:14
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
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«Реал» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов
Sport.ruвчера в 18:29
Реал - Арсенал: когда и по какому каналу трансляция международного кубка чемпионов
Prognozistвчера в 06:07
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Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Агаларов отказался строить космодром Восточный
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Общество
День гамбургера отметят в Москве 27 июля
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ВВС Израиля нанесли удары по двум сирийским провинциям
ВВС Израиля нанесли очередной авиационный авиационный удар по территории Сирии. на этот раз атакам подверглись объекты в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.
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После слухов о разводе певица Глюкоза углубилась в философию
Наташа сняла обручальное кольцо, а слухи о разводе комментировать никак не стала.
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Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты
Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
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В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
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В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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В США умер российский боксер Максим Дадашев
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
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В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
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Обновлено в 01:59
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Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
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Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
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Музыка
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
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Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Обновлено в 06:00