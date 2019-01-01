«Реал» объявит о трансфере Йовича на следующей неделеСпорт день за днем вчера в 15:37

В пресс-службе «Реала» объявят о переходе 21-летнего сербского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Луки Йовича на следующей неделе, утверждают в AS. По информации источника, «Реал» заплатит 60 млн евро, а 181-сантиметровый форвард подпишет соглашение на шесть лет.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Реал» объявит о трансфере Йовича на следующей неделе

Спорт день за днем

Политика Инаугурация Зеленского состоится 20 мая Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.

Музыка Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.

Политика «Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.

Гаджеты В России начались продажи смартфона Nokia 4.2 Известный бренд HMD Global объявил о старте продаж на российском рынке нового бюджетного смартфона Nokia 4.2, который функционирует на современной ОС Android 9 Pie.

Политика Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

Хоккей Сборная России по хоккею одержала свою самую крупную в истории победу Российские спортсмены накануне, 15 мая, одержали уже четвёртую победу на первенстве, с разгромным счётом обыграв итальянцев в матче группового этапа ЧМ-2019.

Происшествия На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

Происшествия В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Происшествия В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.

Политика Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.

Шоу-бизнес Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей.

Общество Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали решение увеличить закупки Су-57 Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц удастся за счет снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.

Здоровье Опасная собачья болезнь угрожает здоровью людей Несмотря отсутствие у питомцев симптомов болезни и отрицательные пробы на бруцеллез, ветеринары подозревают, что предыдущие хозяева могли накачать животных антибиотиками перед продажей.

Экономика Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6% Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Общество Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».

Происшествия В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.

Политика Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.

Экономика Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.

Политика В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.