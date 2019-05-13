Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings вчера в 12:48

Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал»

Газета.Ruвчера в 11:19

СМИ: Стала известна дата, когда «Реал» объявит о трансфере Азара

Матч ТВвчера в 11:00

«Реал» может объявить о переходе Азара после финала Лиги Европы

Чемпионатвчера в 10:27

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Советский спортвчера в 10:44

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 11:28

СМИ: «Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

РИА Новостивчера в 10:56

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 10:05
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Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

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Происшествия

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Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
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Свыше 100 человек эвакуировали из иркутского колледжа из-за пожара

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Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года

Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году.
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Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира шоу Сергея Доренко

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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