Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings вчера в 12:48
Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Чите кондуктор «заминировал» троллейбус
Следователи установили, что подозреваемый изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в троллейбусе, чтобы сорвать свой рабочий день.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Часть россиян освободят от подоходного налога
Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье
Обновлено вчера в 00:37
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Свыше 100 человек эвакуировали из иркутского колледжа из-за пожара
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено вчера в 10:59
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
В Якутии из-за подтопления закрыли аэропорт
Аэропорт поселка Зырянка на севере Якутии временно закрыли из-за частичного подтопления взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира шоу Сергея Доренко
Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира утреннее шоу Сергея Доренко, говорится в Телеграм-канале радиостанции.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено вчера в 00:59
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Обновлено вчера в 07:10
Культура
Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat
Обновлено вчера в 13:19
Общество
ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей
ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
Гаджеты
В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7
Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено вчера в 15:28
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17