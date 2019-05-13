«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings 12:48

Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕ

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