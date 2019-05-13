Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings 12:48

Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru11:19

«Реал» может объявить о переходе Азара после финала Лиги Европы

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СМИ: «Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

РИА Новости10:56

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Советский спорт10:44

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

Sport24.ru11:28

СМИ: Стала известна дата, когда «Реал» объявит о трансфере Азара

Матч ТВ11:00

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс10:05
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