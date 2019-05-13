Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings 12:48
Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
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Происшествия
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Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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Обновлено в 13:36
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СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
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Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Футбол
«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»
За основу будет взята модель, которая используется в «Краснодаре».
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Путин: Минобороны не исключает увеличения контракта на Ту-160
В Минобороны России не исключают роста объемов закупок стратегических ракетоносцев Ту-160, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев».
Обновлено в 10:23
Авто
Fiat выпустит большой кроссовер на базе пикапа Toro
Первая информация о создании нового трехрядного кроссовера на базе пикапа Toro появилась еще 3 года назад, а в 2018 году автопроизводитель представил прототип нового SUV, построенного на той же платформе, что и грузовичок.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
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Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ-инфекцию. Такие данные представило Министерство здравоохранения РФ, подводя итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
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Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Политика
Поставки бутылок в Крым возобновились
"Кавминстекло" является одним из крупнейших поставщиков стеклотары в Крым, совокупные годовые объемы поставок на предприятия полуострова составляют 35-40 млн бутылок, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Авто
Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью
Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
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Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентство «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей в России.
Обновлено в 08:45