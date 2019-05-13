Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings 12:48

Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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«Реал» может объявить о переходе Азара после финала Лиги Европы

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«Реал» не хочет платить Погба запрошенные игроком 15 млн евро в год

Sport24.ru11:03

СМИ: Стала известна дата, когда «Реал» объявит о трансфере Азара

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Советский спорт10:44

Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru11:19

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс10:05

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая

Sports.ru10:47
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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Политика

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«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
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Футбол

«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»

За основу будет взята модель, которая используется в «Краснодаре».
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Первая информация о создании нового трехрядного кроссовера на базе пикапа Toro появилась еще 3 года назад, а в 2018 году автопроизводитель представил прототип нового SUV, построенного на той же платформе, что и грузовичок.
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Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
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Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
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В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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