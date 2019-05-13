Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings 12:48

Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru11:19

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс10:05

СМИ: Стала известна дата, когда «Реал» объявит о трансфере Азара

Матч ТВ11:00

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Советский спорт10:44

«Реал» может объявить о переходе Азара после финала Лиги Европы

Чемпионат10:27

«Реал» не хочет платить Погба запрошенные игроком 15 млн евро в год

Sport24.ru11:03

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая

Sports.ru10:47
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.
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В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
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Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
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Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
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Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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