Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕMetaratings 12:48
Руководство «Реала» согласовало все детали по трансферу Эдена Азара. Как утверждает AS, за переход 28-летнего бельгийца «Королевский клуб» заплатит «Челси» порядка 100 миллионов евро. О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Кузнецов заявил, что не переживает за отсутствие набранных очков на ЧМ
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ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
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Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК
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В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
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Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
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Названы самые популярные у россиян носимые устройства
Самым популярным девайсом стали фитнес-трекеры. На них приходится 61% всех покупок, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».
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Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Происшествия
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Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
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В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
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В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
Обновлено в 08:05
Общество
Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе
Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16