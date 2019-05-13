Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 маяSports.ru 10:47

О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку. За Азара «Реал» заплатит «Челси» около 100 миллионов евро.
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«Реал» не хочет платить Погба запрошенные игроком 15 млн евро в год

Sport24.ru11:03

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая

Sports.ru10:47

СМИ: «Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

РИА Новости10:56

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Советский спорт10:44

«Реал» может объявить о переходе Азара после финала Лиги Европы

Чемпионат10:27

СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс10:05

СМИ: Стала известна дата, когда «Реал» объявит о трансфере Азара

Матч ТВ11:00
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Эден Азар
Бельгийский футболист
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