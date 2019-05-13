Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 маяSports.ru 10:47
О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку. За Азара «Реал» заплатит «Челси» около 100 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Здоровье
В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Хоккей
Россия — Чехия 3:0 (3-й период)
Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено в 10:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» вновь стал лидером российского проката
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Наука
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным
Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Технологии
Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров
Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Музыка
Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»
Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».
Обновлено в 11:45
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Экономика
Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%
Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей.
Обновлено в 12:14
Общество
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли «Железный трон»
Обновлено в 11:16