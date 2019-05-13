«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 маяSports.ru 10:47

О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку. За Азара «Реал» заплатит «Челси» около 100 миллионов евро.

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Здоровье В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Кино Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.

Хоккей Россия — Чехия 3:0 (3-й период) Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.

Авто Citroen представил второй юбилейный концепт Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.

Общество В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Наука Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи «Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Общество В России хотят усложнить бракоразводный процесс Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.

Технологии Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.

Политика Лондон назначил нового посла Великобритании в России Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.

Политика На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области «Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.

Музыка Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда» Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».

Кино Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов» В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.