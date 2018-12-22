Футбол
«Реал» объявил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира
«Реал» объявил стартовый состав на финал клубного чемпионата мираSport24.ru10:25
Стал известен стартовый состав «Реала» на финальный матч клубного чемпионата мира против эмиратского «Аль-Айна».
Sport24.ru10:25
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Футбол
«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Кьево» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 09:00
Футбол
Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за 3-е место на клубном ЧМ
Обновлено в 10:36
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол
Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке
Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке.
Обновлено в 12:27
Футбол
Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»
Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол
Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год
Обновлено в 07:06
Футбол
Московское «Динамо» продлило соглашение с Рыковым на два года
Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что минувшей осенью клуб продлил соглашение с защитником Владимиром Рыковым.
Обновлено в 12:35
Футбол
Гончаренко назвал составляющие успеха тренерской деятельности
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что двумя ключевыми составляющими успеха тренерской деятельности являются компетенция и страсть.
Обновлено в 10:43
Футбол
Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»
Обновлено в 08:23
Футбол
Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы
Арестованный футболист Павел Мамаев согласился на озвученные супругой Аланой 30 условий для сохранения их брака.
Обновлено в 12:09
Футбол
Дайч: «Никто не хочет бороться с нырками, кроме меня»
Кажется, никто не хочет с ними бороться, кроме меня.
Обновлено в 12:44
Футбол
Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»
Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Футбол
В Севилье футбольное поле забросали тысячами мягких игрушек. Все ради детей
Призыв в соцсетях За несколько дней до последнего в 2018 году матча на родном стадионе "Бенито Вильямарин" (против "Эйбара") "Бетис" через свои соцсети обратился к болельщикам с необычным предложением.
Обновлено в 11:30