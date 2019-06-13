Футбол
«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»Бомбардир.ру вчера в 14:44
Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке. Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года.
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«Реал» потратил рекордную сумму в этом сезоне. Даже на Криштиану, Кака и Бензема ушло меньше
Бомбардир.рувчера в 16:33
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Как победить аллергию с помощью гаджета: проверяем на себе
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За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
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Общество
Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею
Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.
Обновлено в 00:54
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Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
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Россияне стали меньше брать в долг
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
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Происшествия
Дело журналиста Голунова прекращают
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
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Возлюбленную олигарха Владислава Доронина заподозрили в беременности
Обновлено вчера в 15:00
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Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
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Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено вчера в 08:48
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Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено вчера в 20:31
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«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
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Доля россиян, которые приобретают товары по скидкам, возросла до 50,6%. Данные приводят эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:44
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В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
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"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено вчера в 16:49
Транспорт
Лишенным прав водителям могут запретить пользоваться каршерингом
С предложением запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения или хотя бы раз были лишены прав, выступил 3 июня начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
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Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень»
Андрей Березной: – Малый бизнес тоже использует "большие данные", но в микроформате.
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