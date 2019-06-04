Футбол
«Реал» объявил о трансфере ЙовичаRT на русском 07:51
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до лета 2025 года. Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 года.
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
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Регина Тодоренко и Влад Топалов уже знают, где и когда хотят сыграть свадьбу
Известная пара — Влад Топалов и Регина Тодоренко — узаконили свои отношения еще в прошлом году.
Обновлено в 09:01
Финансы
Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов РФ проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Обновлено в 09:30
Авто
Новый Land Rover Defender завершает испытания в Кении
Defender прошел тестирование в Кении, в честь чего Land Rover выпустил видео, приуроченное к выходу нового поколения легендарного внедорожника.
Обновлено в 04:58
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В России могут появиться дополнительные алименты на детей
Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Авто
Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге
Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой собирается рожать
Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Завершено дело бывшего президента Роспромбанка
Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова.
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Политика
Меркель в очередной раз поддержала проект «Северный поток – 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока – 2». Об этом политик заявила во вторник, 4 июня, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине.
Обновлено в 06:41
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Авто
LADA предложит поклонникам марки XRAY с вариатором
Фото: Официальный сайт бренда LADA в России Согласно сообщению сайта «Авторевю» в базе Росстандарта, являющейся открытой, появилось Одобрение типа транспортного средства на LADA XRAY с вариатором.
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Происшествия
Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии
Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:48
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Москву ожидает рекордная жара в выходные
Обновлено в 07:15