«Реал» объявил о трансфере ЙовичаRT на русском 07:51

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до лета 2025 года. Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 года.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Происшествия В Подмосковье убили директора торгового центра В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.

Финансы Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Министерство финансов РФ проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

Авто Новый Land Rover Defender завершает испытания в Кении Defender прошел тестирование в Кении, в честь чего Land Rover выпустил видео, приуроченное к выходу нового поколения легендарного внедорожника.

Общество В России могут появиться дополнительные алименты на детей Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.

Авто Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.

Единоборства Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.

Шоу-бизнес 48-летняя Анита Цой собирается рожать Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Религия Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.

Происшествия Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова.

Политика Меркель в очередной раз поддержала проект «Северный поток – 2» Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока – 2». Об этом политик заявила во вторник, 4 июня, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.

Здоровье Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.

Авто LADA предложит поклонникам марки XRAY с вариатором Фото: Официальный сайт бренда LADA в России Согласно сообщению сайта «Авторевю» в базе Росстандарта, являющейся открытой, появилось Одобрение типа транспортного средства на LADA XRAY с вариатором.

Происшествия Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.

Происшествия На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка "Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.