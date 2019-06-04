Футбол
«Реал» объявил о трансфере ЙовичаRT на русском 07:51
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до лета 2025 года. Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 года.
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В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.
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Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
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МГУ занял первое место в топ-100 вузов России по версии RAEX
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Названы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для РФ
Российские дилеры Citroen начали прием заказов на новый паркетник C5 Aircross.
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Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века
Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
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BadComedian оценил шансы на закрытие своего YouTube-канала
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил, насколько велики шансы на закрытие его YouTube-канала.
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AP: Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
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Обновлено в 07:13
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей макаронами, сосисками, консервами, сладостями, тортами и другими мучными изделиями, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 07:40
Политика
На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
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Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
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Эксперты сервиса OneTwoTrip провели анализ и составили рейтинг самых дешевых стран для летнего отдыха.
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
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