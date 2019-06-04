Футбол

«Реал» объявил о трансфере ЙовичаRT на русском 07:51

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до лета 2025 года. Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 года.
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СМИ: за шесть лет в «Реале» Йович заработает 70 миллионов евро

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Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
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Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
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Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Ранее в «Стране советов» сообщалось, что Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России Джубга – Сочи.
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В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
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В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
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Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
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Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

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Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
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Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
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В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
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Во Внуково экстренно сел Boeing 737

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Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

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Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
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«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
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УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
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В Мурманской области возбуждено дело о краже моста

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Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
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Защитник Сергей Шустиков подписал контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
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Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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