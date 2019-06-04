Футбол
«Реал» объявил о трансфере ЙовичаRT на русском 07:51
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до лета 2025 года. Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 года.
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Авто
АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 11:07
Политика
Трамп пообещал Великобритании «феноменальную сделку» после Brexit
Президент США Дональд Трамп пообещал заключить «феноменальное» торговое соглашение с Великобританией после Brexit, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:15
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»
Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Политика
Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала пророчество, какой станет ее дочь через 5 лет
Певица сделала необычный портрет Лизы.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Ранее в «Стране советов» сообщалось, что Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России Джубга – Сочи.
Обновлено в 12:07
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Экономика
Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»
Обновлено в 11:05
Культура
Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian
Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
Обновлено в 06:53
Футбол
УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Мурманской области возбуждено дело о краже моста
Возбуждено уголовное дело по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролёта моста через реку Умба.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
В России снижается число отравлений курительными смесями
«Среди детей за последние 3 года зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями (spice) с летальным исходом в 2017 году, среди подростков – 4 случая в 2016 году», - отмечается в докладе.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Шустиков подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Сергей Шустиков подписал контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам
Автор статьи напоминает, что в 2017 году американская AEGIS не смогла перехватить ракету КНДР «Хвасон-14», и выражает сомнения в возможности систем ПРО США противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард».
Обновлено в 00:08