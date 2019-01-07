Футбол

«Реал» объявил о трансфере Диаса из «Манчестер Сити»
Матч ТВ
вчера в 16:00

Полузащитник Браим Диас официально стал игроком «Реала». 19-летний игрок перешел в стан мадридцев из «Манчестер Сити». Диас заключил контракт с «Реалом» до лета 2025 года.
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