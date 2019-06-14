Футбол
«Реал» объявил о подписании японского хавбекаЕвро-футбол.ру 07:21
Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Футбол
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 05:01
Авто
Появился тизер нового электрического кроссовера марки Fisker
В конце этого года выйдет новый электрокроссовер марки Fisker, который может превратиться в соперника для модели Tesla Model Y. Стоит сказать, что компания Fisker была основана автомобильным дизайнером Хенриком Фискером.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов
Обновлено в 15:17
Авто
Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу
Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Происшествия
Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт
Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Политика
Жители Донбасса начали получать паспорта РФ
Обновлено в 06:03
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Космос
Безопаснее кофе: новое топливо для спутников испытают до конца месяца
Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Энергетика
Завод по производству бензина из природного газа будет запущен в Туркмении 28 июня
Завод по производству синтетического бензина из природного газа будет запущен в Туркмении 28 июня, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Обновлено в 14:17
Общество
Черный арбуз за 7 тысяч долларов был продан в Японии
В Японии состоялся первый в текущем году аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые отличаются практически черным цветом кожуры.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Футбол
Суарес: после вылета от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть
Обновлено в 16:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Общество
Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала
Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Названа смертельная опасность синяков
Врачи рассказали, что синяки могут быть смертельно опасными для человека. Иногда они становятся симптомами рака.
Обновлено в 03:47
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Здоровье
Общение с природой признается лучшим лекарством для здоровья
Одним из объяснений может быть то, что время, проведенное в общении с природой, является прокси для физической активности.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой
На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено в 04:39
Культура
Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».
Обновлено в 13:09
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44