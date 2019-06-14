Футбол

«Реал» объявил о подписании японского хавбекаЕвро-футбол.ру 07:21

Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

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Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
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В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

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Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар

Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Ученые: женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля

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Московский ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего бразильского клуба "Васко Да Гама" Маррони.
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Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
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Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
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Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Китай впечатлил маневр Су-27 с самолетами НАТО в небе над Балтикой

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Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
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Naval Group и Fincantieri создали СП по строительству военных судов

Создание СП поддержали советы директоров обеих компаний, соглашение подписали генеральные директора Naval Group и Fincantieri в ходе церемонии на борту фрегата Federico Martinengo на базе ВМС Италии в Специи.
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ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
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В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
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Пожар в историческом здании в центре Москвы локализован

Возгорание произошло в доме № 36 на Пречистенке. Площадь пожара составляет 200 кв. метров.
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Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку.
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