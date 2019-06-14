Футбол

«Реал» объявил о подписании японского хавбекаЕвро-футбол.ру 07:21

Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца

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«Реал» подписал «японского Месси». Вот как он забивает голы

Спорт-Экспресс06:52
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Вашингтон
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Экономика

Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной

«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Бригады МТО армии РФ вышли на обеспечение батальона боеприпасами за полтора часа

Практически все подразделения материально-технического обеспечения российской армии вышли на норматив по снабжению батальона боеприпасами в полевых условиях за полтора часа.
Обновлено в 15:00
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Любушкин подписал контракт с «Аризоной»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:26
Космос

Суперкомпьютер HPE Spaceborne проработал 615 дней на МКС

Обновлено в 14:12
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Общество

Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах

В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой

На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Авто

17 июня в России раскроют все цены и комплектации Renault Arkana

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Космос

Безопаснее кофе: новое топливо для спутников испытают до конца месяца

Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.
Обновлено в 05:42
Политика

Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Политика

Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана

Обновлено в 16:10
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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