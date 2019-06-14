Футбол
«Реал» объявил о подписании японского хавбекаЕвро-футбол.ру 07:21
Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Вашингтон
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной
«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Бригады МТО армии РФ вышли на обеспечение батальона боеприпасами за полтора часа
Практически все подразделения материально-технического обеспечения российской армии вышли на норматив по снабжению батальона боеприпасами в полевых условиях за полтора часа.
Обновлено в 15:00
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Любушкин подписал контракт с «Аризоной»
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:26
Космос
Суперкомпьютер HPE Spaceborne проработал 615 дней на МКС
Обновлено в 14:12
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Общество
Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах
В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой
На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Авто
17 июня в России раскроют все цены и комплектации Renault Arkana
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Безопаснее кофе: новое топливо для спутников испытают до конца месяца
Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.
Обновлено в 05:42
Политика
Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Политика
Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана
Обновлено в 16:10
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49