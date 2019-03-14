Футбол

«Реал» объявил о подписании игрока «Порту»Газета.Ru 09:41

Мадридский "Реал" объявил о подписании защитника "Порту" Эдера Милитао, сообщает "Советский спорт". Как отмечается на официальном сайте "королевского клуба", футболист присоединится к команде летом. Его контракт рассчитан до 2025 года.
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«Реал» потратил 50 миллионов евро на первую покупку Зидана

Матч ТВ10:33

«Реал» объявил о трансфере защитника «Порту» Милитау

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РБК08:51

«Реал» объявил о трансфере защитника «Порту» Милитао. Переход состоится летом

Sports.ru07:22

«Реал» объявил о трансфере Милитао

Eurosport.ru07:08
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«Сергей Иванов обратился в городской совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
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Уголовное дело возбуждено в связи со смертью сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого.
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FT: Часть «Северного потока-2» могут выделить в отдельную компанию

Группа компаний, которая участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, рассматривает вариант выделения последних 50 километров трубы в территориальных водах ФРГ в отдельную компанию.
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Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
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Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке

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Собрание журналистов «Эха Москвы» большинством голосов переизбрало Алексея Венедиктова на должность главного редактора радиостанции на следующие пять лет, сообщает радиостанция.
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