Футбол
«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»Бомбардир.ру 14:44
Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке. Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года.
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Общество
Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень»
Андрей Березной: – Малый бизнес тоже использует "большие данные", но в микроформате.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено в 21:14
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено в 22:43
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Политика
Эксперт: У нас нет оппозиции, у нас есть провокаторы
Политолог Дмитрий Захаров высказался о незаконном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, который оппозиция решила провести 12 июня.
Обновлено в 07:36
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено в 23:20
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика
Правительство обсудит исполнение федерального бюджета за I квартал 2019 года
Как сообщила пресс-служба правительства, на повестке дня девять вопросов, главным из которых станет обсуждение исполнения федерального бюджета за I квартал 2019 года, а также ход выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за тот же период.
Обновлено в 17:01
Футбол
Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено в 21:30
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Наука
Дружба между дельфинами возникает так же, как между людьми
Группа исследователей из университетов Бристоля, Цюриха и Западной Австралии выяснила, что дельфины формируют дружеские отношения через общие интересы — точно так же, как и люди.
Обновлено в 07:26
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено в 23:30
Шоу-бизнес
Не разлей вода: сестры Олсен, братья Спроус и другие яркие актеры-близнецы и их культовые роли
Хотя, что касается актерского мастерства, довольно редко оба брата или сразу две сестры добиваются признания и популярности в жестком мире кинематографа.
Обновлено в 17:30
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Общество
В Екатеринбурге выбрали победительниц самого патриотичного конкурса красоты
Посмотрите, в каких интересных платьях выходили на сцену уральские красавицы: Также 12 июня в Екатеринбурге выбрали обладательницу самых шикарных волос.
Обновлено в 21:53
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский отменил два последних указа Порошенко
Ранее стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку глав всех обладминистраций страны, писал News.ru.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55