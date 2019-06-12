«Реал» объявил о переходе защитника Менди из «Лиона»Sport24.ru 14:39

Левый защитник «Лиона» Ферлан Менди подписал контракт с «Реалом». Соглашение рассчитано на шесть сезонов, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

«Реал» объявил о переходе защитника Менди из «Лиона»

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