Футбол
«Реал» объявил о переходе защитника Менди из «Лиона»Sport24.ru 14:39
Левый защитник «Лиона» Ферлан Менди подписал контракт с «Реалом». Соглашение рассчитано на шесть сезонов, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
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Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии
РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
Обновлено в 05:40
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Футбол
В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Наука
Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства
Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено в 18:00
Финансы
Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Экономика
Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии
В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Общество
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48