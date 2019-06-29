Футбол
«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»Чемпионат 12:14
Мадриский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Матео Ковачича в лондонский «Челси». 25-летний хорватский футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.
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