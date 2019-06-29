Футбол

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»Чемпионат 12:14

Мадриский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Матео Ковачича в лондонский «Челси». 25-летний хорватский футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.
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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Спорт-Экспресс12:07

«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Sport24.ru12:20

Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси»

Все про Спорт ру15:10

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

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Матео Ковачич: Мне понравилось выступать за «Челси»

Советский спорт15:50

«Реал» объявил о переходе игрока в «Челси»

Газета.Ru13:04

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Чемпионат12:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
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GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Армия и оружие

Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ

В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
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Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

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В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.
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Грузинская певица Нино Катамадзе извинилась за концерт в России

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Происшествия

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Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

«Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса», — сказал Зоннур.
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Страшное горе постигло Николая Баскова

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Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции

Обновлено вчера в 17:30
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Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
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Ползающие по деревьям огромные крысы атаковали квартиры жителей Московской области, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Футбол

«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
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Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

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Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине.
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Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

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Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном

Сергей Лазарев старается оберегать личную жизнь. Ему удалось целых три года скрывать сына от общественности.
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Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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