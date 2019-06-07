«Реал» объявил о переходе Эдена АзараРоссийская газета 16:34

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года. По признанию самого президента "королевского клуба" Флорентино Переса, испанцы "вели" Азара несколько лет.

Футбол Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.

Шоу-бизнес Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Политика Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.

Политика Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Армия и оружие В России появится «генетический паспорт» военнослужащего Российские ученые намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего, который призван определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

Футбол Сборная Испании разгромила Фарерские острова Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.

Интернет Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости» Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Культура «Тёмный феникс» опережает гонконгский криминальный триллер в Китае Безоговорочным лидером проката китайского кинопроката вчера и сегодня был блокбастер «Люди Икс: Тёмный феникс».

Политика Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.

Происшествия В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.

Футбол «Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.

Футбол Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020 Футболисты сборной Дании сыграли вничью с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.