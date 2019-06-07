Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена АзараРоссийская газета 16:34

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года. По признанию самого президента "королевского клуба" Флорентино Переса, испанцы "вели" Азара несколько лет.
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Азар официально перешел в «Реал»

Советский спорт16:13

Официально: Азар подписал контракт с «Реалом». ФОТО

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«Челси» опубликовал ролик в честь Азара, который перешёл в «Реал»

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"Добро пожаловать, Азар!". Видеопредставление новичка "Реала"

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Матч ТВ16:52

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Газета.Ru16:12

Переход Азара оценивается в 130 млн фунтов, включая бонусы. Это трансферный рекорд «Реала»

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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