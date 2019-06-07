Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена АзараРоссийская газета 16:34
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года. По признанию самого президента "королевского клуба" Флорентино Переса, испанцы "вели" Азара несколько лет.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
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