Футбол
«Реал» обсуждает новый контракт с adidasSport24.ru вчера в 15:22
«Реал» ведет переговоры со своим действующим техническим спонсором, компанией adidas, о продлении сотрудничества. Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине
Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Общество
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей
Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»
Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Путешествия
Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего
Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек
Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»
Обновлено в 00:39
Авто
Новая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Британские законодатели попросили правительство выдать Ассанжа Швеции
Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Обновлено в 04:36
Общество
Bloomberg представило глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Авто
Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар
После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Общество
Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41