Футбол

«Реал» обсуждает новый контракт с adidasSport24.ru вчера в 15:22

«Реал» ведет переговоры со своим действующим техническим спонсором, компанией adidas, о продлении сотрудничества. Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
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«Реал» может заключить со спонсором контракт на миллиард евро

Sportbox.RU03:32

«Реал» и adidas ведут переговоры о контракте на € 150 млн в год

Чемпионатвчера в 14:36

«Реал» может заключить со спонсором контракт на миллиард евро

Спорт-Экспресс02:34

«Реал» хочет заключить с adidas новый контракт на улучшенных условиях

Бомбардир.ру05:20

«Реал» обсуждает новый контракт с adidas

Sport24.ruвчера в 15:22

«Реал» подпишет с Adidas новый многомиллионный контракт

Soccer.ruвчера в 14:57

«Реал» может заключить со спонсором контракт на миллиард евро

Матч ТВ03:32
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Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине

Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Общество

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей

Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»

Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Путешествия

Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего

Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
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Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек

Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»

Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено в 04:35
Авто

Новая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Британские законодатели попросили правительство выдать Ассанжа Швеции

Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Обновлено в 04:36
Общество

Bloomberg представило глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Авто

Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар

После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Общество

Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Кино

Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети

Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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