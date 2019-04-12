Футбол

«Реал» обсуждает новый контракт с adidasSport24.ru вчера в 15:22

«Реал» ведет переговоры со своим действующим техническим спонсором, компанией adidas, о продлении сотрудничества. Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
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«Реал» может заключить со спонсором контракт на миллиард евро

Матч ТВ03:32

«Реал» может заключить со спонсором контракт на миллиард евро

Sportbox.RU03:32

«Реал» обсуждает новый контракт с adidas

Sport24.ruвчера в 15:22

«Реал» может заключить со спонсором контракт на миллиард евро

Спорт-Экспресс02:34

«Реал» подпишет с Adidas новый многомиллионный контракт

Soccer.ruвчера в 14:57

«Реал» и adidas ведут переговоры о контракте на € 150 млн в год

Чемпионатвчера в 14:36
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Общество

Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ

Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.
Обновлено в 02:07
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м

Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова

В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

Обновлено в 03:38
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Обновлено в 00:33
Происшествия

Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Культура

Получивший право въезжать на Украину актер из «Сватов» посетил Крым

Российский актер Федор Добронравов, которому ранее отменили запрет на посещение Украины, выступил в керченском дворце культуры "Корабел", сообщает УНИАН.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

42-летняя Дана Борисова увеличила губы

Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 00:37
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

На Украине хотят вернуть в избирательные бюллетени графу «Против всех»

На сайте президента Украины появилась петиция с предложением вернуть в бюллетени графу «Против всех», передает РИА Новости.
Обновлено в 03:54
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив резко похудела

Обновлено в 01:36
Общество

Сергей Аренин заработал больше Людмилы Боковой

Второй сенатор от нашего региона Сергей Аренин задекларировал по итогам 2018 года 5 688 489 рублей - на 2 970 022 рубля больше, чем в 2017-м.
Обновлено вчера в 12:39
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
Обновлено вчера в 08:32
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

Обновлено в 03:15
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено 11 апреля в 15:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине

Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Хоккей

Кубок «Роснефти». Почему «Авангард» проиграет финал плей-офф

В финале Кубка Гагарина омский «Авангард» сыграет с ЦСКА.
Обновлено в 00:20
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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