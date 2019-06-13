Футбол

«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окноСпорт-Экспресс вчера в 18:55

"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt. Мадридцы приобрели: Эдена Азара ("Челси", 100 млн), Луку Йовича ("Айнтрахт", 60 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн), Ферлана Менди ("Лион", 48 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн).
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Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

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«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы

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«Реал» установил рекорд по тратам на трансферы за одно окно

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«Реал» обновил рекорд по затратам на трансферы

Газета.Ruвчера в 20:19

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

Чемпионатвчера в 16:16
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
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В приобретении бразильского игрока лично заинтересован новый тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, сообщает Il Romanista.
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Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным

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Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
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Происшествия

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Общество

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Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
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Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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