«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окноСпорт-Экспресс вчера в 18:55

"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt. Мадридцы приобрели: Эдена Азара ("Челси", 100 млн), Луку Йовича ("Айнтрахт", 60 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн), Ферлана Менди ("Лион", 48 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн).

Происшествия Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Общество Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".

Политика Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег «Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.

Футбол Фонсека хочет видеть в «Роме» Фреда и двух игроков донецкого «Шахтёра» В приобретении бразильского игрока лично заинтересован новый тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, сообщает Il Romanista.

Политика Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

Экономика Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.

Происшествия В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа Менее суток ушло у департамента транспорта Севастополя на поиски девушки, спасшей ребенка во время сильного ливня, превратившего улицы города в бурлящие реки.

Политика В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).

Общество Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.

Происшествия Просившийся в Канаду кузбассовец пострадал от подземного пожара Горожанин сопровождал съёмочную группу одного из федеральных каналов в район подземных пожаров, которые уже в течение долгого времени бушуют в Киселёвске.

Культура Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль» В Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России» с требованием ограничить доступ в России к просмотру сериала «Чернобыль».

Транспорт В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.

Происшествия Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Политика Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.

Общество В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1 Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.

Авто В Испании упали продажи новых автомобилей Агентство «Автостат» со ссылкой на ANFAC уточнило, что самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в мае стал местный SEAT, реализовавший 11 642 автомобиля (+1,4%). далее следует Peugeot, продажи которой снизились на 2,8% до 9 728 единиц.

Политика На Украине запретили популярный сериал «Сваты» Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.

Здоровье Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.