Футбол
«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окноСпорт-Экспресс вчера в 18:55
"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt. Мадридцы приобрели: Эдена Азара ("Челси", 100 млн), Луку Йовича ("Айнтрахт", 60 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн), Ферлана Менди ("Лион", 48 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн).
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«Реал» побил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно, в котором был куплен Роналду
Sport24.ruвчера в 19:59
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
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