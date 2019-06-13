Футбол
«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окноСпорт-Экспресс вчера в 18:55
"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt. Мадридцы приобрели: Эдена Азара ("Челси", 100 млн), Луку Йовича ("Айнтрахт", 60 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн), Ферлана Менди ("Лион", 48 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн).
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Здоровье
Передовой метод лечения переломов начали применять в Подмосковье
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Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
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Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»
Академик Российской академии наук (РАН), первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву.
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Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 07:41
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
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Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Кино
В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
Лучшим короткометражным фильмом 30-го кинофестиваля «Кинотавра» в Сочи стала лента режиссера Михаила Архипова «Топливо».
Обновлено в 02:16
Футбол
«Зенит» поздравил Заболотного с днем рождения
В петербургском футбольном клубе «Зенит» поздравили с днем рождения своего нападающего Антона Заболотного.
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Политика
В Совфеде прокомментировали переименование Киева
Участница рабочей группы Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольга Ковитиди дала свою оценку решению Совета США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева
Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Общество
В Башкирии в овраге обнаружили сотни коробок рецептурных лекарств
В Башкирии в овраге обнаружили сотни коробок с лекарствами. Жители Белебея сообщили об этом в социальных сетях.
Обновлено в 08:02
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Космос
Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем
Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Экономика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше
Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08