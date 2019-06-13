Футбол

«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окноСпорт-Экспресс вчера в 18:55

"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt. Мадридцы приобрели: Эдена Азара ("Челси", 100 млн), Луку Йовича ("Айнтрахт", 60 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн), Ферлана Менди ("Лион", 48 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн).
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Мы вспомнили самые мощные трансферные кампании в истории. «Реал» идет на рекорд

Sport24.ru06:30

Мадридский «Реал» объявил о новом трансфере: Ферлан Менди за 48 млн евро

Чемпионат06:00

Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

ТАССвчера в 21:10

«Реал» обновил рекорд по затратам на трансферы

Газета.Ruвчера в 20:19

«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно

Спорт-Экспрессвчера в 18:55

«Реал» установил рекорд по тратам на трансферы за одно окно

ProstoProSportвчера в 17:30

«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы

RT на русскомвчера в 16:38
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Здоровье

Передовой метод лечения переломов начали применять в Подмосковье

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Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

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Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Энергетика

Цены на нефть подскочили из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 05:09
Кино

В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»

Лучшим короткометражным фильмом 30-го кинофестиваля «Кинотавра» в Сочи стала лента режиссера Михаила Архипова «Топливо».
Обновлено в 02:16
Футбол

«Зенит» поздравил Заболотного с днем рождения

В петербургском футбольном клубе «Зенит» поздравили с днем рождения своего нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 07:34
Политика

В Совфеде прокомментировали переименование Киева

Участница рабочей группы Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольга Ковитиди дала свою оценку решению Совета США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Общество

В Башкирии в овраге обнаружили сотни коробок рецептурных лекарств

В Башкирии в овраге обнаружили сотни коробок с лекарствами. Жители Белебея сообщили об этом в социальных сетях.
Обновлено в 08:02
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Космос

Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем

Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Экономика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне

Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
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53 ребенка умерли, поев плоды личи

Обновлено в 04:07
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше

Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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