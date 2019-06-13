Футбол

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окноЧемпионат 16:16

«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. В общей сложности этим летом «Королевский клуб» потратил на усиление состава € 303 млн.
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«Реал» поставил личный рекорд по тратам на трансферы

Нева Спорт22:00

«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы

RT на русском16:38

«Реал» побил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно, в котором был куплен Роналду

Sport24.ru19:59

«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно

Спорт-Экспресс18:55

«Реал» установил рекорд по тратам на трансферы за одно окно

ProstoProSport17:30

«Реал» обновил рекорд по затратам на трансферы

Газета.Ru20:19

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

Чемпионат16:16
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Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
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В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
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Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Хоккей

О’Райли стал обладателем «Конн Смайт Трофи»

Нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райли признан самым ценным хоккеистом плей-офф Кубка Стэнли. Хоккеист получил «Конн Смайт Трофи».
Обновлено в 23:14
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Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством

В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Общество

Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Общество

Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику

Обновлено в 20:12
Общество

В Екатеринбурге выбрали победительниц самого патриотичного конкурса красоты

Посмотрите, в каких интересных платьях выходили на сцену уральские красавицы: Также 12 июня в Екатеринбурге выбрали обладательницу самых шикарных волос.
Обновлено в 21:53
Транспорт

Работодатели смогут проверять водителей на единой платформе ГИБДД

Работодатели смогут проверять водителей на предмет нарушения правил дорожного движения благодаря Единой цифровой платформе, которую в настоящее время разрабатывает МВД.
Обновлено в 22:56
Здоровье

Названы привычки, которые могут вызвать рак

Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
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Обновлено в 19:06
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Обновлено в 19:50
Футбол

Хольмен покинул московское «Динамо»

Обновлено в 14:27
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Забайкалье пресечён вывоз из России в Китай двадцати медвежьих лап

Обновлено в 23:30
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
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Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено в 23:30
Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

20 лет назад российские десантники удивили весь мир

Обновлено в 14:14
Общество

На Урал придут летние заморозки

По сообщениям Гидрометцентра, на Урале в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, похолодание, в отдельных районах возможны даже заморозки.
Обновлено в 13:01
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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