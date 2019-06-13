Футбол
«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окноЧемпионат 16:16
«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. В общей сложности этим летом «Королевский клуб» потратил на усиление состава € 303 млн.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города
От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28
Политика
Певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму
Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму.
Обновлено в 16:41
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Наука
Ежедневная ходьба снижает риск преждевременной смерти
Обновлено в 16:19
Происшествия
В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку
Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Общество
Колымчанам разрешили ловить по две горбуши в день
Лов был разрешен только на спецучастках и исключительно при наличии путевки.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Общество
Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама
Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Экономика
Россияне стали меньше брать в долг
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено в 13:35
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Наука
Робота Cassie научили ездить на гиророликах
Hybrid Robotics своего робота Cassie решили научить ездить на гиророликах.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
Цифры менять не придется: арабские страны могут начать закупать Су-35 вместо F-35
«Военно-промышленный курьер» уверен, что теперь, после вето Израиля на F-35, богатые арабские страны обратят внимание на этот хороший и крайне перспективный российский самолет.
Обновлено в 18:52
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес
Рита Ора в мини-платье попала в объятия принца Гарри
Стоит отметить, что для благотворительного вечера Рита выбрала обтягивающее мини-платье с глубоким декольте.
Обновлено в 10:12
Политика
Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено в 17:12
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Здоровье
Пять привычек, которые могут вызвать рак, назвали ученые
Специалисты провели исследование и назвали пять привычек, которые имеют связь с онкологией.
Обновлено 10 июня в 22:17
Общество
Черногорский лицеист сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов
Чуточку не дотянули до высшей планки, набрав по 96 баллов, выпускники абаканского лицея Виталий Спирин и Хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова Валерия Агашкина.
Обновлено вчера в 02:11
Экономика
Чубайс придумал новый налог для россиян
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30