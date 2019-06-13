Футбол

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окноЧемпионат 16:16

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«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. В общей сложности этим летом «Королевский клуб» потратил на усиление состава € 303 млн.
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