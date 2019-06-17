«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евроСоветский спорт 08:17

Мадридский Реал продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед о трансфере французского полузащитника Поля Погба. Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение сливочных.

«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро

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