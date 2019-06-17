Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и КоутиньоREGNUM 04:02
По информации издания, Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены французскому полузащитнику Полю Погба. Ранее сообщалось, что Погба заявил о своей готовности покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить игровую карьеру в другом клубе.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
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