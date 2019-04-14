«Реал» не смог обыграть «Леганес» в матче ПримерыVprognoze.ru 01:38

«Реал» потерял очки в поединке против «Леганеса». Встреча 32-го тура чемпионата Испании состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась результативной мировой со счетом 1:1. «Леганес» открыл счет в матче на 45-й минуте. Гол на свой счет записал Хонатан Сильва.

«Реал» не смог обыграть «Леганес» в матче Примеры

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