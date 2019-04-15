«Реал» не смог обыграть «Леганес» в матче ПримерыVprognoze.ru 01:38

«Реал» потерял очки в поединке против «Леганеса». Встреча 32-го тура чемпионата Испании состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась результативной мировой со счетом 1:1. «Леганес» открыл счет в матче на 45-й минуте. Гол на свой счет записал Хонатан Сильва.

«Реал» не смог обыграть «Леганес» в матче Примеры

Политика Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.

Транспорт В России планируют организовать платные перекрестки Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".

Происшествия В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.

Происшествия В Уфе на заводе «Башнефти» произошёл пожар Спасатели ликвидировали пожар на площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Уфе на площади 140 кв. м, информирует ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Армия и оружие Путин распорядился направить российских военных в ЦАР Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.

Происшествия МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще потушен Госсекретарь ведомства опроверг сообщения о том, что возгорание в соборе ликвидировано, но уточнил, что ситуация находится под контролем.

Экономика Путин подписал закон о передаче регионам доходов от акцизов на спирт Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании администрирования доходов бюджетов, который предусматривает с 2020 года направление всех доходов от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в бюджеты субъектов РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Футбол «Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной» Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Происшествия Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери Агентство Line Press в своем аккаунте в Twitter разместило видеоролик, на котором видно, что происходит внутри собора Парижской Богоматери во время пожара.

Политика В МВД подсчитали имеющих временное убежище в России украинцев В России около 77 тыс. граждан Украины имеют временное убежище или статус беженца.

Политика Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Происшествия Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.

Экономика В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом.

Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.

Здоровье Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам "Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.

Шоу-бизнес 70 лет исполнилось Алле Пугачевой Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает "Женщина, которая поет". Знаменитой российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.

Происшествия В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.